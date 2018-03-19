Tuz tanesinden daha ufak bilgisayar ürettiler

Teknolojik aletlerle çevrelenen günümüz dünyasında dijital araçlar daha da küçülüyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan IBM, tuz zerresinden daha ufak bilgisayar üreterek küçülme yarışında çıtayı yükseltti.





BOYUT YENİ, TEKNOLOJİ ESKİ

19 Mart’ta düzenlenecek “IBM Think 2018” konferansında ilk kez görücüye çıkacak mini bilgisayar, 90’lı yılların bilgisayar teknolojisi boyutunda işlem yapabilecek.





50 KURUŞTAN DAHA UCUZ

Çip şeklinde üretilecek mini bilgisayarın maliyetinin 50 kuruştan daha az olacağını kaydeden firma yetkilileri bilgisayarın verileri okuyarak analiz edebileceğini ifade etti. Öte yandan blockchain teknolojisi ile uyumlu çalışabilecek bilgisayar, sanal para üretimi için de kullanılabilecek.



