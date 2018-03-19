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Tuz tanesinden daha ufak bilgisayar ürettiler

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden IBM, boyutu tuz tanesinden daha ufak olan dünyanın en küçük bilgisayarını üretti.

İHA | 19.03.2018 - 13:56..
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Teknolojik aletlerle çevrelenen günümüz dünyasında dijital araçlar daha da küçülüyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan IBM, tuz zerresinden daha ufak bilgisayar üreterek küçülme yarışında çıtayı yükseltti.

Tuz tanesinden daha ufak bilgisayar ürettiler


BOYUT YENİ, TEKNOLOJİ ESKİ

19 Mart’ta düzenlenecek “IBM Think 2018” konferansında ilk kez görücüye çıkacak mini bilgisayar, 90’lı yılların bilgisayar teknolojisi boyutunda işlem yapabilecek.

Tuz tanesinden daha ufak bilgisayar ürettiler


50 KURUŞTAN DAHA UCUZ

Çip şeklinde üretilecek mini bilgisayarın maliyetinin 50 kuruştan daha az olacağını kaydeden firma yetkilileri bilgisayarın verileri okuyarak analiz edebileceğini ifade etti. Öte yandan blockchain teknolojisi ile uyumlu çalışabilecek bilgisayar, sanal para üretimi için de kullanılabilecek.

Tuz tanesinden daha ufak bilgisayar ürettiler


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