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Tuzla'da bir adam kadınlar tuvaletine kamera yerleştirdi

2013 yılında çalıştığı iş yerinin idare bölümündeki kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren İ.K., kamerayı yerleştirirken kendisini de çekti.

03.06.2017 - 11:11
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2013 yılında kaydedilen görüntüler, 2015 yılında aynı iş yerinde çalışan arkadaşı M.A.'nın eline geçti, M.A.'da bu görüntüyü 2016 yılında işyerindeki diğer erkek çalışanlarla paylaşınca olay ortaya çıktı.

İddianamede, İ.K. hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 6 yıldan 18 yıla, görüntüyü ele geçiren ve arkadaşları ile paylaşan M.A. ve M.K. hakkında da, "Özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, 16 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren sapık VİDEO

'PİŞMANIM, ÖZÜR DİLİYORUM'

Duruşmada sorgusu yapılan tutuksuz sanık İ.K., görüntüleri 2013 yılında kaydettiğini, kadınlar tuvaletindeki çöp poşeti içine yerleştirdiği cep telefonu ile kaydı yaptığını belirterek, "Ayrı bir kamera ile çekim yapmadım" dedi. İ.K., "Bu olay nedeniyle defalarca özür diledim, yine özür diliyorum. Yaptığıma pişmanım. Bu olay nedeniyle iki kez intihara kalkıştım. İnsan hata yapabilir, ben de hata yaptım. Bunun bir açıklaması yok. Ortada suç var ve benim ismim geçiyor, cezama razıyım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLERİN OLDUĞU FLASH BELLEĞİ DİĞER ŞÜPHELİYE VERMİŞ

Duruşmaya katılan tutuksuz sanık M. A., görüntüyü 2015 yılı Şubat ayında diğer şüpheli İ.K.'nın cep telefonunda bulduğunu belirterek, "Görüntüyü, İ.K.'nın ofiste bıraktığı cep telefonundan buldum. Daha önce bu cep telefonunda bazı görüntülere baktığını görmüştüm. Telefonu şifreliydi, tahminen bir şifre girdim, şifreyi tutturdum. İddianameye konu görüntüler vardı. Telefonu yanıma aldım, eve gittiğimde bilgisayarıma aktardım. Bu görüntülerin olduğu flash belleği diğer şüpheli M.K.'ya verdim. Diğerlerinin nasıl duyduğunu bilmiyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanık M.K. ise savunmasında, görüntüleri kendisine diğer sanık M.A. tarafından flash bellek içinde verildiğini belirterek, M.A.'nın bu görüntüleri sadece kendisine değil, başkalarına da verdiğini iddia etti. Bu flash belleği şirket yetkilisine ilettiklerini, İ.K.'nın bir süre sonra işten atıldığını söyleyen M.K., "Amacımız görüntülerin ortaya çıkması idi" dedi.

Tuzla'da bir adam kadınlar tuvaletine kamera yerleştirdi

SANIĞIN ODASINI ARAMIŞLAR

Davanın ikinci duruşması 30 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı. Görüntüsü çekilen şikayetçi F.D., sanıklardan İ.K.'nın kadınlar tuvaletinde görüntü kaydı yaptırdığına dair duyumlar aldıklarını, bir ara birkaç bayan arkadaşı ile onun odasını aradıklarını ancak bir şey görmediklerini, görüntülerin ortaya çıkması üzerine de şikayetçi olduklarını söyledi.

DAVA ERTELENDİ

F.D., suça konu görüntülerde kendisinin de bulunduğunu ifade etti. Görüntüsü çekilen şikayetçi K.E., sanıklardan M.K.'dan olayın ortaya çıkmasını sağladığı için şikayetçi olmadığını, diğer iki şüpheliden ise şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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