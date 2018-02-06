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Tuzla'da elektrik direğine çıkan kişi hayatını kaybetti

Hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıkan şahıs, cereyana kapılarak hayatını kaybetti.

AA | 06.02.2018 - 00:17..
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30 yaşlarında bir kişi, Evliya Çelebi Mahallesi İçmeler hızlı tren istasyonundaki elektrik direğine çıktı. Yüksek gerilim akımına kapılan kişi, direkte yanarak hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, direklerdeki elektrik akımı da yetkililer tarafından kesildi.

Tuzla'da elektrik direğine çıkan kişi hayatını kaybetti

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Elektrik akımının kesilmesinin ardından, itfaiye ekipleri şahsı direkten indirdi.

Hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından, 30 yaşlarındaki kişinin cesedi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tuzla'da elektrik direğine çıkan kişi hayatını kaybetti

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