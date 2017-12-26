Tuzla’da etkili olan kokuya ilişkin İSKİ'nin açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da dün akşam saatlerinde etkili olan kokuya ilişkin “çevrenin kasten kirletilmesi” ve “kasten yaralama” suçlarından bu sabah soruşturma başlatılmıştı.

METAL VE TEKSTİLDE KULLANILAN 2 MADDE

İncelemelerin ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklamada bulundu. İSKİ'nin açıklamasına göre; Tuzla’da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde etkili olan kokunun nedeni; metal ve tekstil sanayisinde kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi.

Tuzla'da kaçak kimyasal madde dökülen alan GALERİ

Tuzla'da kimyasalın döküldüğü alan görüntülendi VİDEO

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İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı haberi