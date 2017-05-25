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Tuzla'da gemi yangını

Tersaneler bölgesinde yapımı devam eden sualtı kurtarma gemisinde yangın çıktı.

25.05.2017 - 06:39
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Tuzla tersaneler bölgesi SNR Tersanesi'nde yapımı devam eden sualtı kurtarma gemisinin elektrik tesisatında saat 04.00 sıralarında  yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden tersane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Yayla ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken sualtı kurtarma gemisinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlattı.

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