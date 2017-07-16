Tuzla'da hırsızlık şüphelisi ateş açtı: 1 polis yaralı

Tuzla İçmeler mevkisinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis memuru Battal Y. ile hırsızlık şüphelisi arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından hırsızlık şüphelisinin silahını ateşlemesiyle polis memuru Battal Y. yaralandı.
Yaralı polis memuru meslektaşlarının yardımıyla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Battal Y'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, hırsızlık şüphelisinin ise olaydan kısa süre sonra yakalandığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.