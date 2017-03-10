Tuzla'da minibüsle kamyon çarpıştı: 27 yaralı

Cemal Akbaş yönetimindeki 34 VS 7675 plakalı Korkmaz Çelik Mutfak eşyaları fabrikası işçi servisi seyir halindeyken, önündeki 34 JG 4136 plakalı kamyona yandan çarptı.

27 İŞÇİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kamyon kasasına girerek ezilen minibüsteki 27 işçi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken yol trafiğe kapatıldı. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.