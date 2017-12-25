Tuzla'da panik yaratan koku hakkında açıklama

Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından açıklama yaptı.



Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir" denildi.

Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

İGDAŞ: DOĞALGAZ SIZINTISI YOK

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi'nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TUZLA BELEDİYESİ AÇIKLAMASI

Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Tuzla’da genizleri yakan koku paniği VİDEO

İBB: "KANALİZASYONA SANAYİ ATIKLARI KARIŞMIŞ OLABİLİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmaların devam ettiği aktarıldı.

İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, itfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ve zabıtanın bölgede araştırmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor." ifadesi kullanıldı.

Tuzla'da yoğun koku paniği