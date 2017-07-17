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Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

Hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan 31 yaşındaki polisin cenazesi kaldırıldı.

17.07.2017 - 15:55
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İstanbul Tuzla'da hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit düşen 31 yaşındaki polis memuru Battal Yıldız'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın cenazesi ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada ailesi şehit Yıldız'ın tabutuna sarılıp, ağladı. Şehit Yılmaz'ın cenazesi dualar eşliğinde törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi.

Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti Akşehir Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"ÖMÜR SENSİZ NASIL GEÇECEK"

Şehit eşi Emine Yıldız, eşinin tabutuna sarılıp, ''Battalım sana doyamadım, bu ömür sensiz nasıl geçecek'' diyerek gözyaşları içinde ağıt yaktı. Şehit annesi Kezban, babası Ali ve kardeşleri tabuta sarıldı. Şehit annesi Kezban Yıldız, ''Yavrum bizi bırakım gitme, kuzum'' diye ağladı.


Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

BABASININ YELEGİYLE CENAZEYE KATILDI

Şehidin 6 yaşındaki oğlu Hasan İlyas, babasının polis yeleğini giyerek katılması dikkat çekti.  2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali ise her şeyden habersiz bir yakının kucağında törenleri izledi.


Şehit Yıldız'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

Tuzla'da şehit düşen polis, Akşehir'de toprağa verildi

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