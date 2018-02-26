Tuzla'da soyguncular market sahibini vurdu

Markete giren silahlı üç kişi, market sahibi Süleyman İldan'dan kasada bulunan parayı istedi. Parayı vermek istemeyen İldan ile soyguncular arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada soygunculardan biri İldan'ı tabanca ile yaralayarak etkisiz hale getirdi. Soyguncular, kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.

MARKET SAHİBİ KASIĞINDAN YARALANDI

Bildirilmesi üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İldan'ı, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi süren İldan'ın kasığından hafif yaralandığı öğrenildi.

POLİS SOYGUNCULARIN PEŞİNDE

Polis, 3 soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası bulunmadığı öğrenilen marketin 2 ay önce de soyulduğu iddia edildi.