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Tuzla'da şüphelinin yaraladığı polis memuru şehit oldu

Tuzla'da, hırsızlık şüphelisinin ateş açması sonucu yaralanan polis memuru Battal Yıldız (31), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

16.07.2017 - 11:01
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Sabaha karşı, İçmeler mevkisinde yaşanan hırsızlık ihbarını değerlendiren polis memuru Battal Yıldız ile hırsızlık şüphelisi arasında kovalamaca yaşanmış, bu sırada zanlının ateş açması sonucu yaralanan Yıldız, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Tuzla'da şüphelinin yaraladığı polis memuru şehit oldu

POLİS MEMURU KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Yıldız, buradaki müdahaleyle rağmen kurtarılamadı. Şehit polis memurunun cenazesinin, incelemenin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Tuzla İçmeler mevkisinde, hırsızlık ihbarını değerlendiren polis memuru Battal Yıldız, hırsızlık şüphelisiyle yaşanan kovalamaca sırasında, zanlının silahla ateş açması sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Tuzla'da şüphelinin yaraladığı polis memuru şehit oldu

Tuzla'da şüphelinin yaraladığı polis memuru şehit oldu

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