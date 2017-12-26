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Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

İstanbul'un Tuzla ilçesinde geniz yakan koku, insanları hastanelik etti. Kokunun vidanjörlerin boşaltım yaptığı alandan geldiği ileri sürülürken, cihazlar türünü henüz belirleyemedi.

DHA | 26.12.2017 - 00:25..
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Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

"CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ"

Bölgeye sevk edilen İtfaiye, AKOM, İGDAŞ, AFAD, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve polis ekiplerinin kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor. Ekipler, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atık su kanallarında ölçüm yapıyor.

AFAD ekiplerinin özel cihazlarla yaptığı ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.

Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü.

Tuzla’da yaşanan koku nedeniyle vatandaşlar hastanelere akın etti VİDEO

Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Vali Vasip Şahin: "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır."

İGDAŞ: "DOĞALGAZLA İLGİSİ YOK"

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise, "Tuzla İstasyon Mahallesi'nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

İBB'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye,İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor Çevrenin Sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor."

BEYAZ MASA'DAN AÇIKLAMA

Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı.

TUZLA BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASI

Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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