Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmasıyla ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal atık soruşturmasıyla ilgili konuştu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI LAZIM"

Bakan Özhaseki, "Olay ilk duyulduğu andan itibaren bakanlık olarak zaten biz harekete geçtik. Bu konu bizi çok yakından ilgilendiren ve bire bir takip etmemiz gereken bir konu. Şu anda maddenin ne olduğuyla ilgili tespitler az çok netleşmiş vaziyette. Ancak bu hangi araçlarla taşında bunu hangi firma buraya gönderdi onların tespiti yapılmaya çalışıyor.

Bizim için sevindirici taraf herhangi bir can kaybı yaşanmaması, kalıcı bir rahatsızlık oluşturacak bir hastalığın meydana çıkmamış olması. Ancak bu tür kirliliğe sebebiyet verenlerin de en ağır şekilde cezalandırılması lazım.





"AÇ GÖZLÜLÜK YAPARAK BU ÇİRKİNLİKLERİ YAŞATANLAR DA VAR"

Türkiye'de ne yazık ki üzülerek söylüyorum, az da olsa sayısı, sanayicilik ve üretim yaptığı halde bu tür işlerde standartlara uymayan ufak tefek masraflardan kaçmak için aç gözlülük yaparak bu çirkinlikleri yaşatanlar da var.

Aslında birçok sanayi tesislerinde, organize sanayilerde arıtma tesisleri çok güzel çalışıyor. Zaten tehlikeli atık vasfı içerisinde bulunan yerlerde 7/24 bizim izleme standartımız var. 600'den fazla dışarıya tehlikeli atık verdiğine inandığımız kuruluşların bacalarından, filtreleme sistemlerinden, deşarjlarından devamlı takip halindeyiz. Ama arada gözden kaçan bunun gibi dışarıda vatandaşı rahatsız edecek, çevreyi kirletecek bir takım fiilleri işverenler de var. Bunlar karşısında cezalarımız da ağır aslında. En hafif ceza 637 bin liradan başlıyor, üç misline kadar çıkıyor bu cezalar. Tabi bu cezai müeyyideler uygulanacak. Arkasından işletmenin kapatılmasına kadar giden bir başka ceza daha gelebilir.

Bu olayı savcılıklarımız soruşturuyorlar. Onlar da kendileri açısından, Türk Ceza Hukuku açısından açılabilecek davaları açıp mutlaka takip edeceklerdir. Ama bizi işin ilgilendiren tarafı çevreyi kirletme hususu, insanları rahatsız etme hususu. Biz bu açıdan sıkı takipteyiz." diye konuştu.

"MADDENİN NE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

"Şu anda oradaki maddenin ne olduğu tespit edildi. İsmi konuldu." diyen Bakan Özhaseki, "Elbette şimdi soruşturma biraz daha daraltılıp bunu kim kullanıyor, hangi araçlarla taşıdılar bu tespit edilecek. O tespit edildiği zaman bununla ilgili işlemler başlayacak. Şu anda korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler. Arkadaşlarımız hatta bunun ulaşabileceği yerlerdeki tehlike ne olur diye onu da tespit edip çalışmaları ona göre sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.