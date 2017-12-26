Tuzlalıları paniğe sevkeden kokunun sorumlusu aranıyor

Tuzla’da akşam saatlerinde bölgeye yayılan kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilirken, kokudan rahatsız olarak hastaneye başvuran onlarca kişi ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

KOKUNUN KAYNAĞI SAATLERCE BULUNAMADI

İlgili kurumlar, saatler süren çalışmalar neticesinde, sırasıyla doğalgaz sızıntısı olmadığını, söz konusunu kokunun tanımlanamayan bir gazdan geldiğini, son olarak kanalizasyona bırakılan atıklardan kaynaklanmış olabileceğini belirtimişti.

Tuzla’da yaşanan koku nedeniyle vatandaşlar hastanelere akın etti VİDEO

"KİMYASAL SALDIRI" KORKUSU

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan, onlarca kişinin nefes darlığı nedeniyle hastaneleri doldurduğu, hatta bazı ailelerin kimyasal saldırı korkusuyla ilçeyi geçici olarak terk etmek zorunda kaldığı olay sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı:

“Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir”

Tuzla'daki kokunun kaynağını açıklandı VİDEO

SORUMLULAR KİM

Tuzla gibi sanayi atıklarından her gün yoğun olarak etkilenen bir bölgede, yaşanan bu olayın kaza mı, ihmal mi, yoksa bilinçli yapılmış bir vurdumduymazlık mı olduğu, hangi şirketin, kişi ya da kişilerin sorumlu olduğu merak ediliyor.