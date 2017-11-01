Amerika'da Cadılar Bayramı sabahı (dün) canlı yayın yapan Wendy Williams, seyircilerini ekran başında korkuttu.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Cadılar Bayramı için Özgürlük Anıtı kostümü giyen 53 yaşındaki Williams, canlı yayında baygınlık geçirdi.
Her sene yaptığı Cadılar Bayramı kostümü yarışması hakkında anons yaparken bayılan sunucunun aynı anda ayakları da birbirine dolanınca yere düştü.
TV sunucusu Wendy Wililams canlı yayında bayıldı İZLE
SICAKTAN BAYILDI
Ekip; hemen Williams'ın yanına koşarak müdahale etti ve ardından canlı yayını kesilerek reklama gitti.
Reklam dönüşü açıklama yapan sunucu, “Bir şeyim yok, sadece ağır kostümün içinde aşırı sıcak bastı ve bayıldım” şeklinde bir açıklama yaptı.