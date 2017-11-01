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TV sunucusu Wendy Wililams canlı yayında bayıldı

Cadılar Bayramı kostümüyle programını sunan Wendy Williams, canlı yayında baygınlık geçirdi.

01.11.2017 - 13:28
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Amerika'da Cadılar Bayramı sabahı (dün) canlı yayın yapan Wendy Williams, seyircilerini ekran başında korkuttu.

TV sunucusu Wendy Wililams canlı yayında bayıldı

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cadılar Bayramı için Özgürlük Anıtı kostümü giyen 53 yaşındaki Williams, canlı yayında baygınlık geçirdi.

Her sene yaptığı Cadılar Bayramı kostümü yarışması hakkında anons yaparken bayılan sunucunun aynı anda ayakları da birbirine dolanınca yere düştü.

TV sunucusu Wendy Wililams canlı yayında bayıldı İZLE

TV sunucusu Wendy Wililams canlı yayında bayıldı

SICAKTAN BAYILDI

Ekip; hemen Williams'ın yanına koşarak müdahale etti ve ardından canlı yayını kesilerek reklama gitti.

Reklam dönüşü açıklama yapan sunucu, “Bir şeyim yok, sadece ağır kostümün içinde aşırı sıcak bastı ve bayıldım” şeklinde bir açıklama yaptı.

TV sunucusu Wendy Wililams canlı yayında bayıldı

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