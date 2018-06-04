Twitter Fas Başbakanı'nın hesabı kapattı

Twitter'ın, geçtiğimiz ay hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle ihtiyadi tedbir olarak Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'in hesabını kapattığı ortaya çıktı.
BAŞBAKANLIK AÇIKLADI
Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Osmani'nin Twitter hesabının engellenmesi hakkında son günlerde sorular yöneltildiğine işaret edilerek, bu engellemenin, geçen ayın ortasında hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle Twitter'ın aldığı ihtiyati tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, başbakanlığın, hesabın normal şekilde işlemeye başlayana kadar konuyu takip edeceği kaydedildi.