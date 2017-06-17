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El-Cezire'ye bir darbe de Twitter'dan

Twitter Katar merkezli El-Cezire kanalının Arapça yayın yapan hesabını askıya aldı.

17.06.2017 - 11:40
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El-Cezire'ye bir darbe de Twitter'dan

Twitter, El-Cezire'nin (Al Jazeera) diğer dillerde yayın yapan hesaplarına herhangi bir müdahalede bulunmazken yalnızca Arapça yayın yapan hesabın kapatılması dikkat çekti.

KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

El-Cezire'ye bir darbe de Twitter'dan

SUUDİ PRENS ETKİSİ

Twitter'ın El-Cezire'ye karşı aldığı bu tutum, Suud Kraliyet Ailesi mensubu El-Velid bin Talal’ın, Twitter’ın ikinci büyük hissedarı olmasının etkisi olduğu iddia ediliyor.

El-Cezire'ye bir darbe de Twitter'dan

Suudi Prens 2015 yılında hisselerini yaklaşım 35 milyona çıkarmıştı. Suudi Prens El-Velid bin Talal böylece Twitter’daki hissesini yüzde 5,17’ye çıkarmış oldu.

El-Cezire'ye bir darbe de Twitter'dan

EL-CEZİRE'YE AMBARGO

Katar'a uygulanan bu ablukanın yanı sıra Suudi Arabistan, ülkede bulunan otel ve işletmelerin Katar merkezli El-Cezire televizyonuna ait kanalların silinmesini istemiş, silmemeleri durumunda ceza keseceğini duyurmuştu.

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El-Cezire'ye bir darbe de Twitter'dan

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