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Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Donald Trump karşıtı bir hesabın kime ait olduğunu açıklamasını talep eden ABD yönetimine dava açtı.

07.04.2017 - 02:33
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Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

ABD basınında çıkan haberlere göre, San Francisco merkezli Twitter, Trump karşıtı paylaşımlarda bulunan "@ALT_uscis" isimli kullanıcısının gerçek kimliğini açıklamamak için mahkemeye başvurdu.

San Francisco'daki bir federal mahkemeye sunulan dilekçede, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansının (CBP) geçen ay Twitter'a söz konusu kullanıcısının hesap erişim bilgileri, telefon numarası, adresi ve IP adresini talep eden bir celpname gönderdiği ifade edildi.

"KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI BİR TEHLİKE"

Twitter'ın bu talebi konuşma özgürlüğüne karşı bir tehlike oluşturduğu gerekçesiyle reddettiği belirtilen mahkeme belgesinde, "ABD Anayasası'nın birinci maddesi tarafından Twitter kullanıcılarına ve Twitter'ın kendisine verilen konuşma özgürlüğü, siyasi görüşleri isimsiz veya takma isimle yayma hakkını kapsar." ifadesine yer verildi.

HESABIN TAKİPÇİ SAYISI ARTTI

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin (USCIS) alternatifi anlamına gelen "@ALT_uscis" adlı Twitter kullancısının takipçi sayısı, davaya ilişkin haberlerin ardından hızla 40 binden 60 bine yükseldi.

Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

ACLU, TWİTTER KULLANICISINI SAVUNACAK

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Twitter'dan yaptığı açıklamada şirketi kararından dolayı kutlayarak, "@ALT_uscis" isimli kullanıcıyı temsil etmek üzere davaya katılacağını duyurdu.

Trump yönetiminin göçmenlere ve mültecilere yönelik politikalarını eleştiren "@ALT_uscis" kullanıcısının ACLU'nun bu tweetini yeniden paylaşması dikkati çekti.

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