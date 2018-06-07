taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.658
USD
4,5588
EURO
5,3783
ALTIN
190,22
PETR
75,8400

Twitter'a yaş sınırı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, 13 yaşın altındaki kullanıcılarının erişimini engelleme kararı aldı.

İHA | 07.06.2018 - 01:01..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Twitter, bütün engellemelerin kullanıcıların doğum tarihlerini kayıt olurken ya da sonrasında eklediğine bakılmaksızın yapıldığını açıkladı.

Twitter, engellenen kullanıcılara gönderdiği mesajda, "Bir Twitter hesabı açabilmeniz için en az 13 yaşında olmanız gerekir. Siz bu şartları sağlayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

13 YAŞ ALTI KULLANICILARA KORUMA

Twitter kullanıcılarının her zaman 13 yaşında veya daha büyük olmasını şart koşarken, yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 13 yaşın altındaki internet kullanıcıları için daha fazla koruma sağlıyor. Yeni düzenlemelerle Twitter, bir kullanıcının sitede 13 yaşın altındayken yayınladığı içeriği yasal olarak saklayamıyor. Twitter, kullanıcıların 13 yaşından önce veya sonra yayınladığı içeriği ayıramayacağını belirterek, 13 yaş altındaki kullanıcıları engelliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

80
N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap

N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap

6
Taha Akgül ameliyat oldu

Taha Akgül ameliyat oldu

3
Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

14
Twitter'a yaş sınırı

Twitter'a yaş sınırı

3
Bağdat'ta çifte patlama: 10 ölü 19 yaralı

Bağdat'ta çifte patlama: 10 ölü 19 yaralı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94