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Twitter'da FETÖ'cü suçlaması yapan hesabın sahibi bulundu

Siyasetçi, bürokrat ve valiler dahil bir çok kişi hakkında iddialarda bulunan "Paralel Yapı Deşifre" hesabının sahibi ve 3 kişi gözaltında.

15.02.2017 - 23:51
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, Balıkesir’de gözaltına aldığı M.D’yi gözaltına alarak Adapazarı’na getirdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan M.D.’nin hesabı aktif hale getirdiği 23 Şubat 2016 tarihinden bugüne kadar 7 bin 501 paylaşımda bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 15 bin takipçisi olan ’Paralel Yapı Deşifre’ hesabını kullanan M.D.’nin evlat edindiği 2 çocukla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sorun yaşaması üzerine önce kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığı, daha sonra açtığı hesabı kullanarak birçok kişi hakkında paralel yapı ile ilişkisi olduğu yönünde iddialarda bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında M.D.’nin eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. En son paylaşımını 2 Şubat tarihinde yapan M.D.’ye paylaşımlarıyla ilgili olarak kimlerin yardımcı olduğu araştırılıyor.

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