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Twitter'dan 'şifrelerinizi değiştirin' uyarısı

Sosyal medya devi Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

AA | 04.05.2018 - 03:38..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Küresel paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde farkedilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün Twitter kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi talep edildi.

Twitter'dan 'şifrelerinizi değiştirin' uyarısı

"TEDBİR AMAÇLI UYARI"

Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.

Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon seviyesinde bulunuyor.

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