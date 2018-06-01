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Tyra Banks'in ağzını açıkta bırakan kart gösterisi

ABD'de 'The America's Got Talent' programına katılan ünlü ilüzyonist Shin Lim, jüri üyelerinden ünlü model Tyra Banks'i sahneye davet etti. Lim'in gösterisi karşısında Banks şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 12:40..
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Amerika'nın ünlü ve en çok izlenen televizyon programlarından 'The America's Got Talent' programında önceki gün gerçekleşen kart gösterisi izleyenleri adeta hayrete düşürdü.

Tyra Banks'in ağzını açıkta bırakan kart gösterisi

Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B ve Howie Mandel'in yer aldığı ve jüri üyesi olarak görev yaptığı programın sunuculuğunu ise Tyra Banks yapıyor.

Tyra Banks'in ağzını açıkta bırakan kart gösterisi

KART GÖSTERİSİ OLDUKÇA BEĞENİLDİ

Eleme turunda gösterisini yapmak üzere sahneye gelen ilüzyonist Shin Lim, yeteneğiyle hem jüri üyelerini, hem Tyra Banks'i, hem de izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Tyra Banks'in ağzını açıkta bırakan kart gösterisi

BANKS ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Lim gösterisinde kendisine yardım etmesi için Banks'i sahneye davet etti. Birebir gösteriye yakından şahit olan Banks'in Lim'in yaptığı illüzyon gösterisinden oldukça etkilendiği gözlemlendi. Banks'in mimikleri ise bunu kanıtlar nitelikteydi.

Tyra Banks'in ağzını açıkta bırakan kart gösterisi

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