UBER bisiklet işine de giriyor

Dünyanın hemen hemen her noktasında faaliyet gösteren ulaşım şebekesi Uber, aldığı kararla bisiklet kiralama alanına da yöneliyor.

BİSİKLET PAYLAŞIM UYGULAMASI

Geçtiğimiz nisan ayında, JUMP Bikes uygulamasını satın alan Uber elektrikli bisiklet paylaşma uygulamasını Avrupa’da hayata geçirerek yerel yönetimlerle ilişkisini düzeltmeyi hedefliyor. Uber CEO’su Dara Khosrowshahi düzenlediği basın toplantısında “JUMP uygulaması yaz sonuna kadar Berlin’de tamamlayacağız. Birkaç ay sonra da Avrupa’daki diğer şehirleri de sisteme ekleyeceğiz.” dedi.

ÇEVRE DOSTU SÜRÜŞ İMKANI

“Bisikletler konusunda özellikle heyecan duyuyoruz. Çünkü bisikletler yolların dar, trafiğin sıkışık olduğu şehirlerde kolaylık sağlıyor. Ayrıca, çevre dostu bir sürüş imkanı sunuyor.” diyen Khosrowshahi, telefonla takip edilebilecek bisikletlerin herhangi bir yere bırakılabilmesine de olanak sağlandığını ifade etti.