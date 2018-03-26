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Uber şoförü serbest bırakıldı

İstanbul'da kadın yolcusunu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan UBER şoförü serbest bırakıldı.

İHA | 26.03.2018 - 00:23..
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İstanbul Sarıyer'den Atatürk Havalimanı'na götürmek için aldığı kadın yolcuyu darp ettiği öne sürülen Uber şoförü M.Ü., adliyedeki işlemlerinin ardından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Uber şoförü serbest bırakıldı


ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İddialara göre, Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere Sarıyer’den Uber aracına binen Birgül E., ücret nedeniyle şoför M.Ü. ile tartışmış ve darp edilerek araçtan indirilmişti. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Uber sürücüsü M.Ü.’nün Küçükçekmece Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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