UBER şoförüne saldıran taksiciler gözaltında

Esenyurt'ta bir AVM önünde UBER aracının önünü kesen taksicilerin şoförü tehdit ettiği yönünde çıkan haberleri değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Müşteki ifadesini alarak kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksi sürücüleri Ş.K. ve İ.B.'yi gözaltına aldı.
TEHDİT, HAKARET VE MALA ZARAR VERME
Şüpheliler hakkında "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Bu arada, polis ekipleri gün içerisinde bölgede güvenlik önlemi aldı.