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UBER şoförüne saldıran taksiciler gözaltında

İstanhbul-Esenyurt'ta UBER sürücüsünün önünü keserek tehdit ettiği belirlenen 2 taksici gözaltına alındı.

DHA | 23.05.2018 - 07:05..
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UBER şoförüne saldıran taksiciler gözaltında

Esenyurt'ta bir AVM önünde UBER aracının önünü kesen taksicilerin şoförü tehdit ettiği yönünde çıkan haberleri değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Müşteki ifadesini alarak kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksi sürücüleri Ş.K. ve İ.B.'yi gözaltına aldı.

TEHDİT, HAKARET VE MALA ZARAR VERME

Şüpheliler hakkında "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Bu arada, polis ekipleri gün içerisinde bölgede güvenlik önlemi aldı.

UBER şoförüne saldıran taksiciler gözaltında

Taksicilerden UBER sürücüsüne tehdit iddiası VİDEO

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