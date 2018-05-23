UBER şoförüne saldıran taksiciler gözaltında

Kısa süreli yağış nedeniyle Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi Köprüsü’nde 3 araç su altında kaldı, çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

CHP kulislerinde, parti içerisinde kirli ilişkilerini itiraf eden Eren Erdem'in ihraç edilebileceği konuşuluyor.

Sinan Akçıl, kendisine yapılan sürpriz doğum günü partisiyle 36’ncı yaşını kutladı.

Ünlü sanatçının eşi Aylin Beyazlı Kırdar, açıklama yaptı.

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Sabah namazlarına gelmeyen müezzin görevden alındı

Muğla'da, cami imamı ve müezzinin sabah namazlarına gelmediğini iddia eden yaşlı adam, müezzinle kavga etti. Kavga sonrasında adamın şikayette bulunmasıyla, müezzinin görevine son verildi.