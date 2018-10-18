UBER sürücüsü ile taksici kavga etti

Eminönü Reşadiye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iskele meydanında bekleyen kadın müşteriyi taksiciler “yakın mesafe” olduğu gerekçesiyle araçlarına almadı.

Birkaç aracın kadını almadığını gören UBER sürücüsü Yakup Bayıroğlu, cep telefonuyla olanı biteni görüntüledi.

SAHTE DOLAR UYARISI

Bayıroğlu görüntü kaydı yaptığı esnada bir taksi şoförünün turistlerden aldığı doları bir başka taksiciye verdiğini ve el çabukluğuyla sahtesiyle değiştirdiğini gördü. Bunun üzerine peşinden giden UBER sürücüsü, turistleri durdurarak durumu izah etmeye çalıştı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bayıroğlu turistlere taksicinin verdiği doların sahte olduğunu anlattığı esnada başka bir taksici ise duruma müdahale etmeye çalıştı. UBER sürücüsü Bayıroğlu’na küfür de eden kimliği belirsiz taksici ardından söylemlerini daha da ağırlaştırdı. Küfürlerin havada uçuşması üzerine UBER sürücüsü ile taksici birbirine girdi.

Yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada, vatandaşlar dakikalarca tarafları ayırmaya çalıştı. Zaman zaman ayrılarak küfürleşen ardından tekrar kavga eden UBER sürücüsü ve taksici, bir süre sonra vatandaşları araya girmesiyle ayrıldı.

UBER şoförüyle taksici birbirine girdi