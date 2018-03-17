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Uber ve Toyota anlaşmaya vardı

Ticari taksi - Uber kavgası artarak devam ederken Uber, bir yandan otomobil firmalarıyla ortak projeler yürütmeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 09:47..
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Uber ve Toyota anlaşmaya vardı
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Yolcu taşımacılığında önemli bir yol kateden Uber, hizmet kalitesi ve kolay kullanımıyla giderek artan bir müşteri ağına sahip oluyor.

Son dönemde ticari taksi şoförleriyle yaşanan tartışmalarla gündeme gelen Uber, bu tartışmalar sürerken yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

Uber ve Toyota anlaşmaya vardı

TÜM DİKKATLER SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİLDE

Uber, çok konuşulan 'uçan taksi' ve 'sürücüsüz taksi' projeleri için büyük firmalarla anlaşmaya devam ediyor. Gelecek 5 yıl içinde uçan taksileri faaliyete sokmayı hedefleyen Uber, sürücüsüz taksi için de Toyota ile birlikte yürüyecek.

Toyota ile sürücüsüz araçlar konusunda bir süredir bilgi alışverişinde bulunan Uber, bu ortaklığı geliştirmek istiyor. Bu bağlamda geliştirilen otonom sürüş sistemleri Toyota modellerine entegre edilerek bu araçlar üzerinde test edilecek.

Uber ve Toyota anlaşmaya vardı

İKİ BÜYÜK MARKA YERİNİ TOYOTA'YA BIRAKACAK

Uber, uzun zamandır testlerini sürdürdüğü otonom sürüş sistemlerini Mercedes ve Volvo markalarına ait bazı modeller üzerinde sürdürüyordu. Toyota ile yapılacak işbirliği anlaşması sonrası bu iki marka, yerini büyük oradan Toyota'ya bırakacak. Uber'in çözüm firmalarından ve stratejik ortaklarından biri olan Toyota, bu anlaşmayla birlikte şirket üzerindeki yerini de sağlamlaştırıyor.

Uber ve Toyota anlaşmaya vardı

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