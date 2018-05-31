taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4768
EURO
5,2223
ALTIN
187,60
PETR
77,3800

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

İstanbul'da yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 6 bin 295 UBER sürücüsüne 18 milyon 922 bin lira ceza kesildi.

AA | 31.05.2018 - 03:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 1 Ocak - 29 Mayıs arasında kent genelindeki uygulamalarda 6 bin 295 UBER araç sürücüsü ve yolcusunu kontrol etti.

Denetimlerde, belediyeden alınan turizm taşımacılığı belgesi ile şehir içinde ticari amaçlı yolcu taşıdığı belirlenen 6 bin 295 UBER sürücüsüne toplam 18 milyon 922 bin lira ceza kesilirken, ruhsatsız ticari taşımacılık hizmeti almaktan da UBER ile yolculuk yapanlara da 2 milyon 165 bin lira ceza kesildi.

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

YOLCULARA 344 LİRA CEZA

UBER sürücülerine ilk cezalarında 3 bin 6 lira, ikinci cezalarında da 5 bin 10 lira ceza, yolculuk yapan kişilere de 344 lira ceza kesildiği öğrenildi.

2018 yılının ilk 5 ayında kesilen cezanın, 2016 ve 2017 yılında UBER'e kesilen cezaların toplamını geçtiği bildirildi.

Polis, 2016'da 598 UBER sürücüsüne ceza keserken, 2017'de ise 4 bin 659 UBER sürücüsüne ceza kesti.

Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesine göre, ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak suçundan UBER sürücülerine ceza kesildiği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

312
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

185
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

29
Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

91
Deniz Depboylu: Hata yaptık diyen MHP'ye dönebilir

Deniz Depboylu: Hata yaptık diyen MHP'ye dönebilir

8
Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

10
Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM