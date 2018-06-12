taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.307
USD
4,5726
EURO
5,3936
ALTIN
190,84
PETR
76,4800

Üç asırlık Enderun Kütüphanesi açıldı

Topkapı Sarayı'nda yer alan Sultan 3. Ahmet Enderun Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 19:40..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Topkapı Sarayı 3. Sultan Ahmet Enderun Kütüphanesi’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Özgün mimarisine uygun olarak ihya edilen kütüphane yeniden ziyaretçileriyle buluştu.

Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan kütüphane Enderun Saray Okulu’nda eğitim gören öğrenciler için kurulması nedeniyle “Enderun Kütüphanesi” olarak da adlandırılıyor.

PADİŞAHLARIN KİTAP KOLEKSİYONU DA YER ALIYOR

Topkapı Sarayı’nın dağınık yerlerindeki kitapların biraraya getirildiği kütüphane sarayın da tek kütüphanesi özelliğine sahip. 1719 yılında inşası tamamlanan kütüphane 3 asırdan fazla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Üç asırlık Enderun Kütüphanesi açıldı

Kütüphane içerisinde Sultan 3. Ahmet, 3. Selim başta olmak üzere birçok sultanın kendi özel koleksiyonunda yer alan kitaplardan el yazması eserlere kadar çok sayıda kitap yer alıyor.

Üç asırlık Enderun Kütüphanesi açıldı

Tarihi kütüphane’nin bugün gerçekleştirilen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra tarihçiler, akademisyenler ve kültür camiasından isimler katıldı.

Üç asırlık Enderun Kütüphanesi açıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekilin Erdoğan hayali

CHP'li vekilin Erdoğan hayali

182
Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinden ayrıntılar

Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinden ayrıntılar

73
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

112
Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

292
Akşener Malatya'da dinleyici bulamadı

Akşener Malatya'da dinleyici bulamadı

277
Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

165
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM