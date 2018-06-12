Üç asırlık Enderun Kütüphanesi açıldı

Topkapı Sarayı 3. Sultan Ahmet Enderun Kütüphanesi’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Özgün mimarisine uygun olarak ihya edilen kütüphane yeniden ziyaretçileriyle buluştu.

Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan kütüphane Enderun Saray Okulu’nda eğitim gören öğrenciler için kurulması nedeniyle “Enderun Kütüphanesi” olarak da adlandırılıyor.

PADİŞAHLARIN KİTAP KOLEKSİYONU DA YER ALIYOR

Topkapı Sarayı’nın dağınık yerlerindeki kitapların biraraya getirildiği kütüphane sarayın da tek kütüphanesi özelliğine sahip. 1719 yılında inşası tamamlanan kütüphane 3 asırdan fazla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Kütüphane içerisinde Sultan 3. Ahmet, 3. Selim başta olmak üzere birçok sultanın kendi özel koleksiyonunda yer alan kitaplardan el yazması eserlere kadar çok sayıda kitap yer alıyor.

Tarihi kütüphane’nin bugün gerçekleştirilen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra tarihçiler, akademisyenler ve kültür camiasından isimler katıldı.