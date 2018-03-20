Üç asırlık oyuncaklar müzede sergileniyor

Müzede Almanya, Fransa, Amerika, Japonya, Polonya, Çin gibi dünyanın her bir köşesi ile Türkiye'de çocukların ellerinden düşürmediği oyuncaklar yer alıyor.

Bebeklerden arabalara, atlardan trenlere, pelüş oyuncaklardan, hayvan figürlerine kadar bine yakın oyuncağın sergilendiği müzede en dikkati çeken parçalar ise milattan önceki dönemlerde çocukların oynadığı, kazılarda bulunduktan sonra taklitleri yapılan 300 yıllık oyuncaklar.

Avrupalılar otomobil üretimini yapmadan önce oyuncak üretmiş, sonra o portatiften yola çıkarak gerçeğini üretmiş. Aslında oyuncak bir eğitim aracı haline gelmiş.

Demir yolları, trenler, teleferik, otomobil, kamyon gibi birçok teknolojik araç öncelikle oyuncak olarak yapılmış. 1950 yılında üretilen Ford'un oyuncak arabası da müzede yer alıyor.

Samsun'un Canikli ilçesinde sergilenen oyuncakları ziyaret edebilirsiniz.

ÜÇ BİN YIL ÖNCEDEN KALMA OYUNCAKLAR

Oyuncaklardan biri kız diğeri ise erkek çocuğunu andırıyor. Eklem yerlerine kadar topraktan yapılan oyuncağın 300 yıl önce bir çocuğun elinde olması bizi oldukça heyecanlandırıyor.

Yani 300 yıl önce bu çocuklar büyüyene kadar bunlarla oynamış ve hayatı bu oyuncaklarla tanımışlar.

250 yıllık oyuncaklar topraktan değil ağaçlardan yapılmış. Bu oyuncaklar da kaliteli yapılmış ve günümüze kadar gelmeyi başarmış. Dünyada örneği olmayan bu oyuncaklar günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmiş.

Ergül Tosun

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