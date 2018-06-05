Üç bıçak yarasıyla 30 kilometre otomobil kullandı

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde, 01 EBP 26 plakalı otomobilin sürücüsünün, uygulama noktasındaki polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymaması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Karataş Caddesi'nde önlem alan ekipler, bir süre kaçmaya devam eden sürücünün kullandığı aracı Yamaçlı Mahallesi civarında durdurdu.

3 YERİNDEN BIÇAKLANDIĞI ANLAŞILDI

Otomobildeki şüphelileri kontrol eden ekipler, sürücü Özkan Genç'in kente 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'ndeki bir kavgada 3 yerinden bıçaklandığını ve 3 aylık hamile eşiyle hastaneye gitmeye çalıştığını tespit etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücünün kan kaybetmeye devam etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya müdahale eden ekipler, sırtında iki, bacağında ise bir bıçak yarası olduğu belirlenen Genç'i Adana Şehir Hastanesine götürdü.

Bıçaklı kavganın jandarma bölgesinde yaşandığını tespit eden ekipler, durumu ilgililere iletti. Bunun üzerine kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.