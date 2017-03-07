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Üç genelkurmay başkanının buluşması doları geriletti

Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarının Antalya'da buluşmalarının ardından, dolar 3.68 liranın da altına geriledi.

07.03.2017 - 23:05
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Üç genelkurmay başkanının buluşması doları geriletti

Üç genelkurmay başkanının buluşması doları geriletti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısı öncesi 3.74 liraya kadar yükseldikten sonra 3.70 lira düzeyine çekilen dolar, TSK'nın üçlü toplantıyı duyurmasının ardından 3.70'in de altına gereledi ve 3.6722 lirayı test etti.

EURO DA DÜŞTÜ

Aynı sürede, euro da 3.93 lira düzeyinden 3.8827 liraya kadar geriledikten sonra 3.89 – 3.90 lira aralığına döndü.

TSK'dan bugün yapılan yapılan yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir" denildi.

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