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Üç günlük buzağı ameliyat edildi

Zonguldak'ta sakat dünyaya gelen "Messi" isimli buzağının, ameliyatla sol ön ayağı kesildi.

14.03.2017 - 14:49
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Çaycuma ilçesinin Gökçetabaklar köyünde yaşayan Cevat Akyüz (51), üç gün önce dünyaya gelen buzağının ayağa kalkamadığını fark etti.

ADI MESSİ

Bunun üzerine Akyüz, "Messi" adını verdiği buzağısını Zonguldak'ta özel bir veteriner merkezine getirdi.

Üç günlük buzağı ameliyat edildi

SOL ÖN AYAĞI KESİLDİ

Veterinerliğin operasyon odasındaki ameliyat masasına alınan buzağıya önce lokal anestezi uygulandı. Daha sonra 1,5 saat süren ameliyatla buzağının sol ön ayağı kesildi.

Veteriner hekim Önder Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağının dirsek ekleminin 90 derece kitlenmiş durumda olduğunu söyledi.

Üç günlük buzağı ameliyat edildi

"BİRAZ DENGESİZ KALACAK"

Buzağının ayağını kesmeye karar verdiklerini ifade eden Alkan, "Bundan sonraki hayatını üç bacakla devam ettirecek. Denge açısından biraz dengesiz kalacak fakat yatıp kalkabilecek. Kısa mesafelerde gidebilecek. Belki meraya çıkamayacak veya uzun süre sonra meraya çıkabilecek ama hayatını devam ettirecek ve yaşayacak. İlaçlarını yaptık." diye konuştu.

Akyüz de doğumun ardından buzağının yerden kalkamadığını fark ettiğini belirterek, "Kendi imkanlarımla buzağıyı buraya getirdim. Veteriner, hayvanın ameliyat edileceğini söyledi. Bazı kişilerin 'buzağını kes, at' demelerine rağmen hayvanımdan vazgeçemedim." dedi.

Üç günlük buzağı ameliyat edildi

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