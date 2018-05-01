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Üç kardeşin okuma azmi

Zonguldak'ta üç kız kardeş, okuma yazma seferberliği kapsamında kursa katılarak, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

AA | 01.05.2018 - 14:55..
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Okuma yazma seferberliği kapsamında kız kardeşler 71 yaşındaki Ayşe Yılmaz, 69 yaşındaki Lütfiye Çelebioğlu ve 56 yaşındaki Zekiye Gülsoy, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Zonguldak Temsilciliği'nce açılan kursa katılmaya karar verdi.

OKUMANIN YAŞI YOK DEDİRTTİLER

Yaşları 50 ile 71 arasında değişen 8 kadın kursiyer arasında yer alan üç kız kardeş, öğretmen Asuman Bayraktaroğlu'nun desteğiyle kısa sürede okuma yazma öğrenerek, okumanın yaşı yok dedirterek azimleriyle herkese örnek oluyor.

Üç kardeşin okuma azmi

6 çocuk annesi Ayşe Yılmaz, ailesi izin vermediği için okula gidemediğini söyledi. O dönem köyde yaşadıklarını ve bağ, bahçeyle ilgilenmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"OKUMAKTAN GÜZEL BİR ŞEY YOK"

Ayşe Yılmaz, "Babam maden ocağında çalışıyordu. O zaman hiçbir imkan yoktu. Okula gitmeyi çok istedik ama okuyamadık. Annem bizi okula veremedi. Arkadaşlarım önlüklerini giyip okula gidiyordu. Çok merak ettim ama ne yazık ki okuyamadık. Seferberliği ilk duyduğumda, keşke zamanında okusaydık da bu kadar eziyet çekmeseydik dedik ama çok da sevindik. Çocuklarım okuma yazma öğrenmemizi ve buraya gelmemizi seviyorlar. Bir şeyler okuyabilmek, sıralara oturmak çok güzel. Gençlere tavsiyem okusunlar. Okumaktan güzel bir şey yok. Şimdi her yerde okullarımız var. Her şeyimiz çok güzel, mükemmel" dedi.

Üç kardeşin okuma azmi

7 çocuğu olan Lütfiye Çelebioğlu da okuma yazmaya dair hiçbir şey bilmeden kursa katıldığını dile getirdi.

"69 YAŞINDAYIM OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM"

Lütfiye Çelebioğlu, "7 çocuğum var, onlar da beni okutmadı. Kız kardeşim bana kurstan bahsetti, ben de buraya gelmeyi kabul ettim. 10 gündür geliyorum. 69 yaşındayım ve okuma yazma öğreniyorum, çok sevinçliyim. Millet okurdu, ben merak ederdim. 'Ne okuyorlar, nasıl okuyorlar, yalan mı, doğru mu diyorlar?' derdim, inanamazdım. Okuma ve yazmayla uğraşınca, cümleleri birbirine katınca bir şeyler anlamaya başladım. Hiç bilmezken yazımı düzelttim. 10 gündür yazıyorum. Bana, 'Çok güzel yazıyorsun. Bu kadar zamandır gitmene rağmen güzel okuyorsun, bir şeyler anlamışsın.' diyorlar. Çok sevinçliyim, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızından" şeklinde konuştu.

"GÜZEL ŞEYLER ÖĞRENDİK"

Zekiye Gülsoy ise yıllar sonra ellerine geçen okuma yazma öğrenme fırsatını kaçırmak istemediklerini belirtti. Kursa severek geldiklerini, bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Zekiye Gülsoy, "Okula gider gibi buraya gelmek bizim için çok güzel. Hocamıza dikkat ederek güzel şeyler öğrendik. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız kendisinden çok ülkesini, milletini düşünüyor. Bu kursları bizi düşündüğü için açtı, ona çok teşekkür ediyoruz, onu çok seviyoruz" dedi.

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