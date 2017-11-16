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Üç kez dolandırılmaya çalışıldı ikisinde yakalattı

Telefonla dolandırıcılık yapanların üç kez uğraştığı yaşlı kadın, iki kez suçluları yakalatmayı başardı.

16.11.2017 - 22:27
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İzmir'de, 3 kez telefonla dolandırılma vakasıyla karşılaşan yaşlı kadın, ilkinde yaklaşık 130 lirasını zanlılara kaptırsa da biri geçen yıl diğeri de önceki gün olmak üzere 2 kez dolandırıcıların yakalanmasını sağladı.

Üç kez dolandırılmaya çalışıldı ikisinde yakalattı

YİNE FETÖ'YÜ KULLANDILAR

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde engelli kızı 22 yaşındaki Seçil Gölçik ile yaşayan Meryem Kasap (60), Mayıs 2016'da telefonla arayan, kendisini polis olarak tanıtan ve kimlik bilgilerinin "FETÖ tarafından kullanıldığını" söyleyen kişilerce 85 bin lira, 5 bin avro ve 8 çeyrek altın ile bankadan kredi olarak çektiği 20 bin lirası alınarak dolandırıldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Meryem Kasap'ın müracaatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ertesi gün yaşlı kadını yeniden arayan 2 zanlı, Kasap'ın katkılarıyla polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Üç kez dolandırılmaya çalışıldı ikisinde yakalattı

YEĞENİ ARACILIĞIYLA POLİSE BAŞVURDU

Dolandırıcıların önceki gün bir kez daha araması üzerine Kasap, yeniden polis merkezine gitti. Yaşlı kadın, parayı almaları için evine gelmelerini sağladığı 2 zanlıyı daha iş birliği yaptığı polislere yakalattı.

Meryem Kasap, yaptığı açıklamada, bir yıl önce mayısta kendisini polis olarak tanıtan kişilerce altın, döviz ve parası alınarak yaklaşık 130 bin lira dolandırıldığını söyledi.

Olay sonrası bir kez daha kendisini telefonla arayan dolandırıcıların arazisini satmasını istediklerini aktaran Kasap, satış yapmak üzere evden ayrıldığını belirtti. Kasap, bu sırada polis merkezi önünden geçerken dolandırıldığından şüphelenerek durumu polise bildirdiğini anlattı.

Polisle yaptığı iş birliği sayesinde irtibatta kaldığı 2 zanlıyı yakalatarak tutuklanmalarını sağladığını vurgulayan Kasap, kendilerini "polis" olarak tanıtan kişilerin 14 Kasım'da bir kez daha aradığını kaydetti. Kasap, zanlıların "kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından kullanıldığını" söylemesi üzerine yeğeni aracılığıyla bir kez daha polise başvurduğunu dile getirdi.

BAYRAK VE VATAN

Polis ekipleriyle yaptıkları görüşme sonrası, bankaya giderek içinde para olduğu izlenimi verilen poşetle eve döndüğünü, bu sırada telefonda olan dolandırıcılarla irtibatını kesmediğini belirten Kasap, şöyle konuştu:

"Polis ekipleri evin çevresinde önlem almıştı. Ben de evde beklemeye başladım. Akşam saatlerinde telefonla konuştuğum kişi bana bir parola verdi. Eve gelen 2 kişiden biri bana 'bayrak' diye seslendi. Bende 'vatan' yanıtını verince birbirlerinin yüzlerine bakarak bahçeye girdiler. Kendilerine poşetin evde olduğunu ve eve girmemeleri durumunda poşeti teslim etmeyeceğimi söyledim. Tekrar birbirlerine bakarak eve girdiler. Ben de poşeti teslim ettim. Bu sırada evin etrafı ve bahçede önlem alan polisler, şüphelileri yakaladı."

Daha önce bir kez dolandırıldığını ve bir defa da dolandırıcıları yakalattığına dikkati çeken Kasap, "Dolandırıcılar bu kez yine yakalandı. Artık biliyorum ki polis ve savcı hiç kimseden para istemez. Bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlar hemen durumu polise bildirsin." dedi.

1 KEZ DOLANDIRILDI

Emniyette verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf eden Kasım K. (36) ve Gökden Ş (36), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, tutuklanan 4 kişinin, Meryem Kasap'ı ilk olayda altın, döviz ve parasını alarak yaklaşık 130 bin lira dolandıran zanlılar olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

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