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Üç kişinin öldüğü uçurumdaki minibüs tepki için bırakıldı

Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında uçurumdan yuvarlanarak 3 kişiye mezar olan minibüs, ibret için olduğu yerde bırakıldı.

İHA | 25.04.2018 - 09:54..
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20 Şubat 2018 günü akşam saatlerinde Köşk Akçaköy ile Ödemiş Çayır Mahallesi arasındaki karayolunda meydana gelen kazada Seylan Ailesini taşıyan minibüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkmış ve yaklaşık 200 metre yuvarlanmıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişiden 3’ü hayatını kaybetmişti.

Üç kişinin öldüğü uçurumdaki minibüs tepki için bırakıldı

YOLUN YAPILMASINI İSTİYORLAR

Ayşe Seylan (79), Leyla Seylan (39) ve Nimet Seylan (15)’nın hayatını kaybettiği kazanın ardından minibüs olduğu yerde bırakıldı. Aydın Köşk Akçaköy Mahallesi Muhtarı Fahri Akay, İzmir Ödemiş Hamamköy Mahalle Muhtarı Mehmet Gelen başka bir kaza yaşanmadan yolun bir an önce yapılmasını isteyerek adeta ibret tablosu niteliğindeki minibüsün de olduğu yerde bırakıldığını belirttiler.

Üç kişinin öldüğü uçurumdaki minibüs tepki için bırakıldı

Üç kişinin öldüğü uçurumdaki minibüs tepki için bırakıldı

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