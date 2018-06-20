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Üç Kümbetler Erzurum turizmini canlandıracak

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, tarihi Üç Kümbetler'in restorasyonu ile bu tarihi yapıların yer aldığı alandaki 300 yataklı 13 butik otelin inşası devam ediyor.

AA | 20.06.2018 - 16:56..
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Merkez Yakutiye ilçesinde yer alan ve 7 yıl önce Yakutiye Belediyesince restorasyonuna başlanan Üç Kümbetler'deki çalışmalar ve butik otellerin yapımı bittiğinde, kültür, din turizmi, dinlenme ve gastronomi alanında şehrin önemli bir ihtiyacı giderilecek.

ERZURUM'UN GİZLİ HAZİNELERİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Korkut, Üç Kümbetler'in restorasyonunun yanı sıra aynı alandaki butik otellerin de yapımının hızla devam ettiğini aktardı.

Korkut, "Erzurum'un gizli hazinelerini dünyaya tanıtmalıyız ve burasının şehrin değişim ve gelişimine öncü olacağını görüyoruz. 2011 yılında 'çılgın proje' olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalar hızla sürüyor." dedi.

Üç Kümbetler Erzurum turizmini canlandıracak

''HATA KABUL ETMİYORUZ''

Belediyenin, restorasyon alanını kamulaştırmak için 100 milyon lira civarına para ödediğini dile getiren Korkut, şunları kaydetti:

"300 yataklı 13 butik otelin yapımı da sürüyor. Kültür ve turizminin yanı sıra dinlenme ve gastronomi açısından dikkate alınarak yapımlar sürüyor. Erzurum'un tarihi değerlerini ortaya çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda kültürün canlanması için de atılım içinde olacağız. Üç Kümbetler bizim çılgın projemiz ve bunun için hata kabul edemeyiz."

Projeyle şehrin tarihi değerleri öne çıkartılarak turizme ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Üç Kümbetler Erzurum turizmini canlandıracak

Üç Kümbetler Erzurum turizmini canlandıracak

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