Üç Silahşörler tekrar hayat buluyor

Fransız yazar Alexandre Dumas’nın tarihi mecera romanı olan Üç Silahşörler 1844 yılında yayımlanmıştı. "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz" sloganıyla bilinen, dünya edebiyatının önemli eserlerinden sayılan bu güzel roman şimdi Alfa Yayınları tarafından yeniden basılarak kitapseverlerle buluştu.

ÜÇ SİLAHŞÖRLER

Kral XIII. Louis ve Kraliçe’ye hizmet etmek uğruna her şeyle mücadele eden üç soylu silahşör Athos, Porthos ve Aramis’in yolları kendileri gibi Kral uğruna mücadele etmek üzere yola çıkan D’Artagnan’la kesişir. Kardinal Richelieu’nün adamlarıyla sürekli boğaz boğaza gelen; ikiyüzlülük ve politik entrikalarla mücadele eden dört arkadaş kendilerini bir anda Kardinal’in tehlikeli casusu, güzeller güzeli genç İngiliz Milady’nin karşısında bulurlar.

"SİZİNLE BİRLİKTE HAYAL KURDUK"

“Sizinle d’Artagnan, Monte Cristo ve Balsamo olduk, savaş meydanlarından, saraylardan ve kalelerden geçerek at üstünde Fransa yollarını katlettik. Sizinle, elimizde meşalelerle, karanlık koridorlardan, yeraltındaki gizli geçitlerden geçtik. Sizinle birlikte hayal kurduk ve hala da kurmaya devam ediyoruz.





Ünlü yazar Alexandre Dumas

Eğer kendim ve arkadaşlarım için erdemler belirleyecek olsam, bu hiç kuşkusuz d’Artagnan’ın erdemleri olurdu. Yalnızca gerçek değil aynı zamanda cana yakın; sadece ikna etmeyen adeta büyüleyen bir karakter. Bu yazarın zaferidir.”

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacaques Chirac’ın 30 Kasım 2002’de, Alexandre Dumas’nın küllerinin Pantheon’a taşınması sırasında yaptığı konuşmadan

Yazar: Alexandre Dumas

Yayınevi: Alfa Yayınları

Fransızcadan çeviren: İsmail Yerguz

Syf: 685

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