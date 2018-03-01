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Üç yeni çocuk kitabı

'Hop Güm', 'DönmeDolap', ve 'Alis'in Hikâyeleri' Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 13:05..
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Yapı Kredi Yayınları yayımladığı çocuk kitaplarıyla minikleri de unutmuyor. Geçtiğimiz hafta raflarda yerini alan üç yeni kitap, okurlarıyla tanışmayı bekliyor.

Gianni Rodari - Alis'in Hikâyeleri

Üç yeni çocuk kitabı

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Kitap Yurdu

Gianni Rodari zengin halk masalları geleneğinden yararlanarak, kahramanı Düşüveren Alis aracılığıyla meraklar ülkesinin kapısını aralıyor. Ufak tefek Alis istiridyeden baloncuğa pek çok tuhaf şeyin içine düşer.

Ailesi onun birdenbire ortadan yok olmasına pek şaşırmaz çünkü Alis’in her şeye ta içinden bakmak istediğini bilmektedirler.

Rodari’nin zorlu konuları mizahın hafifletici diliyle anlattığı ve merakın çocuk dünyası için ne değerli bir nitelik olduğunu bir kez daha vurguladığı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Alis’in Hikâyeleri kitabını Filiz Özdem çevirdi.

Yazar: Gianni Rodari

Resimleyen: Valeria Petrone

Çeviren: Filiz Özdem

Editör: Hazel Bilgen

Sayfa: 56

Heinz Jannisch & Helga Bansch - Hop Güm

Üç yeni çocuk kitabı

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Kitap Yurdu

Sigmund ilk uçuş denemesinde kafa üstü küt diye düşer. Zavallıcık artık diğer kuşlar gibi cikcikleyemez. Anne babası gece gündüz yavrularının başından ayrılmaz, onun için ellerinden gelen her şeyi yapar, ona uçmayı öğretirler.

Ancak Sigmund ne zaman konuşmak istese sadece Hop Güm diye gaklar hüzünle. Yaşlı beyaz bir tavşan, Sigmund’un bu halinin farkına varır ve eski neşesini bulması için ona yardımcı olmayı teklif eder.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Heinz Janisch ve Helga Bansch’ın yazdığı Hop Güm, minikleri gülümsetecek yeni bir hikâye...

Yazar: Heinz Janisch-Helga Bansch

Çeviren: Gaye Yeşim Sezer

Editör: Hazel Bilgen

Erika Bartos - Dönmedolap

Üç yeni çocuk kitabı

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Uğurböceği Sevecen ve Salyangoz Tomurcuk ile rengarenk bir macera! Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Erika Bartos’un yazdığı ve resimlediği Dönmedolap, çocukları boya kalemleriyle birlikte Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk’un renkli dünyasına çağırıyor.

Yazar ve resimleyen: Erika Bartos

Çeviren: Agi Judit Kirişoğlu& Elvan L. Eti

Editör: Devrim Çakır

Sayfa: 48

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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