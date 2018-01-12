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Uçağa biletsiz binen yolcunun güvenliği atlatma yöntemi

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali arındırılmış salona girerek uçağa kadar giren Rıdvan K.'nin, güvenlik kontrolünden nasıl geçtiği ortaya çıktı.

İHA | 12.01.2018 - 09:34..
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Rıdvan K.’nin, arındırılmış salona, şeritle kapatılmış ve o an kullanılmayan X-Ray cihazının arasından geçerek girdiği ortaya çıktı.

GÜVENLİK NOKTALARINA YENİ DÜZENLEME

Özel bir firmanın İstanbul-Antalya seferi yapacak olan uçağına Rıdvan K. isimli bir vatandaşın binmesinin ardından güvenlik noktalarına yeni düzenleme getiriliyor. Yeni düzenleme faaliyete geçtiğinde dedektörlü bir kapı kullanılmadığı zaman camlı turnike ile geçişe kapalı hale getirilecek. İki kontrol noktası önlerine de güvenlik masası kurulacak.

Uçağa biletsiz binen yolcunun güvenliği atlatma yöntemi

SEVGİLİSİNİ GÖRMEK İÇİN

Rıdvan K.’nin Antalya uçağına iki kez biletsiz binmeye çalışmasının sebebi öğrenildi. K.’nin Antalya’daki sevgilisini görmek için uçağa kaçak bindiği belirlendi.

Uçağa biletsiz binen yolcunun güvenliği atlatma yöntemi

PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA

Atatürk Havalimanında yaşanan olayın ardından sorumlu personel hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği yaşanan olay sonrası olayda ihmali olan tüm personel hakkında idari soruşturma başlatırken, olayı araştırması için bir kişiyi de görevlendirdi. Olayın yaşanmasının ardından tüm kurum ve kuruluşlarla toplantı yapan Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği, böyle bir olayın yaşanmaması için tüm personelini uyararak, daha dikkatli olmasını istedi.

Uçağa biletsiz binen yolcunun güvenliği atlatma yöntemi

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