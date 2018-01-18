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Uçak kaldırma çalışmalarını ateş yakıp izlediler

Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın kaldırılması, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 14:33..
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Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı'na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması çalışmasına, basın mensupları kadar vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Uçak kaldırma çalışmalarını ateş yakıp izlediler


ATEŞ YAKTILAR

Uçağı kurtarma çalışmalarını gerek denizden gerekse havalimanı içerisinde oluşturulan alandan takip eden yerli ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra Trabzonlular da yukarıdan gören bir tepeye çıkıp soğuk havada ateş yakarak izledi.

Uçağın kaldırılmasını meraklı gözlerle izlediler VİDEO

Uçak kaldırma çalışmalarını ateş yakıp izlediler

Meraklı vatandaşlar bu anları gerek yol kenarındaki tel örgülerden, gerekse bölgedeki üst geçitten gerekse havalimanını yukarıdan gören bir tepeye çıkarak takip etti.

Uçak kaldırma çalışmalarını ateş yakıp izlediler


"6-7 SAATTİR BURADAYIZ"

İlk kez böyle bir operasyona tanık olduklarını belirten vatandaşlar, soğuk havada ateş yakarak ısınmayı da ihmal etmediler. Vatandaşlar “6-7 saattir buradayız. Merak ettik geldik. Bir süredir konu sürekli gündemde. Nasıl kaldıracağını görmek istedik.” dediler.

Uçak kaldırma çalışmalarını ateş yakıp izlediler

Meraklı vatandaşlar bu anları gerek yol kenarındaki tel örgülerden, gerekse bölgedeki üst geçitten gerekse havalimanını yukarıdan gören bir tepeye çıkarak takip etti.

Uçak kaldırma çalışmalarını ateş yakıp izlediler


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