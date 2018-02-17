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İzmir'de uçak kazası şehitleri için tören yapıldı

İzmir'de dün düşen eğitim uçağında şehit olan askerler için bir tören yapıldı. Şehitlerin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

İHA | 17.02.2018 - 11:12..
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İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen askeri eğitim uçağında şehit olan askerler için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Dün sabah saatlerinde İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden kalkış yapan askeri eğitim uçağı, kısa bir süre sonra düştü. İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden 3 kilometre uzaklıkta düşen uçakta Havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu.

Uçak kazası şehitlerine tören yapıldı İZLE

AİLELERİNE HABER VERİLDİ

Yüzbaşı Yunus Bal’ın evli ve 5 yaşında kızı olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Yüzbaşı Bal’ın, özel bir hava yolu şirketinden ayrılıp KHK ile TSK’nın öğretmen pilot kadrosuna girdiği belirtildi.

29 yaşındaki şehit Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın evli ve 4 yaşında Ahmet Nadir ve 2 yaşında Şevval isminde iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

İzmir'de uçak kazası şehitleri için tören yapıldı

ŞEHİTLERİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Şehitler için görev yaptıkları Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nde, bugün sabah saatlerinde tören düzenlendi. Törene şehitlerin yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı Yaşar Kadıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askeri erkan katıldı. Törenin ardından şehit Havacı Yüzbaşı Yunus Balın cenazesi memleketi Bursa’ya, şehit Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın cenazesi Ankara’ya gönderildi.

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