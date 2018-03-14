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Uçakla şehir şehir gezerek hırsızlık yaptı

Adana'da hırsızlıktan 100'den fazla kaydı olan zanlı, bir eve girip altın, para, elektronik eşya çaldıktan sonra yakalandı.

İHA | 14.03.2018 - 10:45..
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Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Bazı evlerin kapı kilitlerini kıran, bazı evlere de tırmanarak giren zanlı buralardan altın, elektronik eşya, para ve cep telefonu alarak kayıplara karıştı.

Son olarak 100. Yıl Mahallesi’nde girdiği evden altın kolye, 22 ayar bilezik, küpe ve yüzük çalan zanlının yakalanması için harekete geçildi. Polis olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, soygunları gerçekleştiren kişinin İsmail Akkurt (24) olduğu belirlendi.

KAPIYI AÇAMADI, ZİLE BASIP AÇTIRDI

Polisin incelediği bir görüntüde zanlının kapıyı açmak için bir süre elindeki tornavida ve diğer aletlerle uğraştığı ancak açamadığı görüldü. Hırsız kapıyı açamayınca apartmanda bir kişinin ziline basıp kapıyı açtırıp içeri girdiği ortaya çıktı. Zanlının hırsızlık yaptıktan sonra elindeki malzemelerle ayağı takılıp düştüğü ve sonra kalkıp malzemeleri toplayıp tekrar kaçtığı da görüldü.

Uçakla şehir şehir gezerek hırsızlık yaptı

UÇAKLA ŞEHİR ŞEHİR HIRSIZLIK

Polis bu tespitlerin ardından zanlının evine yaptığı baskında yakaladı. Gözaltına alınan Akkurt’un ayrıca, Adana dışındaki çevre illere de gidip buralardan soygun yaptığı da öğrenildi. Hırsızlıktan 100’den fazla suç kaydı olduğu saptanan hırsızın İstanbul’a uçakla gittiği ardından Kocaeli ve Sakarya’ya araç kiralayıp buradaki evlerden de soygun yaptığı öğrenildi. Emniyette sorgulanan Akkurt sorgusunda suçlamaları kabul etti.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Uçakla şehir şehir gezerek hırsızlık yaptı

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