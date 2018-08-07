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Uçaklardaki Cooper piminin bilinmeyen hikayesi

Eskiden uçakların kapılarının açılabildiğini ve Cooper adındaki bir fidyecinin, uçağı soyduğu gibi atladığını biliyor muydunuz? Şu an uçaklarda bulunan Cooper piminin bu olayla bizzat ilgisi var.

Özel İçerik | 07.08.2018 - 10:51..
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Uçaklardaki Cooper piminin bilinmeyen hikayesi

Aybüke SENGİR / [email protected]

Tarih 24 Kasım 1971’i gösteriyor... İnce, uzun boylu bir adam Portland kentinden Seattle'a sefer yapan Northwest Airlines uçağına binmişti. Uçak 36 yolcu taşıyordu. İçlerinden biri uçak havalandıktan kısa bir süre sonra kabin hostesine kağıda yazdığı mesajını uzattı. Bilet kuponunda adı Dan B. Cooper yazan yolcunun bir mesajı vardı, hostes mesajı okur okumaz soluğu kokpitte aldı. Kaptan pilot da yazıyı okuduktan sonra heyecan içinde ''Yolcuya isteğini yerine getireceğimizi söyle.'' talimatını verdi.

"BAVULUMDA BOMBA VAR"

Cooper’ın notu kısa ve dehşet vericiydi. Notta; ''Bavulumda bomba var. Sizden dört paraşüt, fidye olarak da 200 bin dolar nakit istiyorum. Para birimi 20 dolar olacak. Alana indiğimizde isteklerim yerine getirilmezse bombayı patlatacağım.'' yazıyordu. Kaptan notu okur okumaz kontrol kulesine durumu bildirmişti, 1 saat sonra Northwest uçağı Seattle’a indi. Cooper’ın bütün talepleri karşılanmış, paraşütler, bavul içinde 200 bin dolar uçağa teslim edilmişti.

Uçaklardaki Cooper piminin bilinmeyen hikayesi

“KALKIŞA HAZIRLANIN MEXİCO CİTY’E GİDECEĞİZ”

Cooper, olaydan habersiz olan yolcuların uçağı terketmesine izin vermişti. Yolcular da indikten sonra kokpit personeli ve hosteslere bir talimat daha verdi; ''Kalkışa hazırlanın, Mexico City'ye gideceğiz.'' Uçak akşam saat 20.00 sularında havalandıktan sonra Cooper, arka bölüme geçip 200 bin doları gövdesine yapışkan bantlarla sardı. Güney istikametinde bir saat geçtikten sonra uçağın arka kesiminden içeriye hava dalgası yayılmaya başlamıştı. Hostesler mutfak kapısının açıldığını tespit ettiler. Cooper görünürlerde yok, para bavulu boşalmış, dört paraşütün ikisi zeminde duruyordu. Northwest, aniden rotasını değiştirip Reno kenti havalanına acil iniş yapma karar aldı.

Uçaklardaki Cooper piminin bilinmeyen hikayesi

İZİNE ASLA RASTLANAMADI

Bomba tehdidiyle uçak kaçırma olaylarının ender görüldüğü 1970'lerde bu olay ülke çapında büyük sansasyon yaratmıştı. FBI, Cooper'ın Seattle ile Reno arasında uçaktan paraşütle atladığını bildirdi. Bölgede günlerce hatta haftalarca araştırmalar yapılmasına rağmen, Cooper'ın izine hiçbir zaman rastlanmadı. Dokuz yıl sonra küçük bir çocuk Reno'nun kırsal kesiminde bulduğu rengi kaçmış avuç dolusu 20 dolarları polise getirmişti. Bu olaydan sonra yeniden araştırma başlatılsa da sonuç vermedi.

Uçaklardaki Cooper piminin bilinmeyen hikayesi

COOPER’IN ANISINI KİTAPLAR, ŞARKILAR, FİLMLER…

Aradan geçen onlarca yılda Amerikalıların bu olaya merakı bitmedi. Medyada o kadar çok bahsediliyordu ki, Cooper adeta halk kahramanı haline gelmişti. Üçü emekli FBI ajanı olmak üzere altı yazar gece yarısı uçaktan paraşütle atlayan hava korsanının macerasını kitaplara döktüler. Bir müzisyen  ''D.B. Cooper'ın Türküsü' adıyla bir plak bile yaptı. Ünlü aktör Robert Duvall ile Treat Williams ''D.B. Cooper'ın Peşinde'' filmini çevirdiler, muhtemelen aranızda bu filmi izleyeniniz vardır.

Uçaklardaki Cooper piminin bilinmeyen hikayesi

36 YIL SONRA DOSYA TEKRAR AÇILDI

Seattle'lı dedektif Larry Carr'ın talebi üzerine FBI, 36 yıl sonra bir kez daha hava korsanı Cooper dosyasını açtı. Araştırmaları tek başına yapmayı düşünüyordu Larry. İlk iş olarak Cooper hakkında bilinmeyenleri basın aracılığıyla halka açıkladı.

Uçaklardaki Cooper piminin bilinmeyen hikayesi

HALKTAN YARDIM İSTEDİ

''Uçak personeli ve yolcuların tarifine göre D.B. Cooper olay tarihinde 40 yaşlarının ortasındaydı. Şimdi hayatta ise 85 yaşına yakın olmalı. 1.80 boyunda, 78 kilo ağırlığında, kahverengi gözlü ve kumral.'' Carr, ressamların hazırladığı bir baş resmini de basına dağıttı. FBI Ajanı ''Biz klasik olarak banka soygunlarında halktan tüyo yardımı alırız. Bu araştırmada aynı tekniği kullanacağım. Şimdi beklemedeyim. Birisinin ofisimin kapısını çalıp ''Amcam 1971" yılında kayboldu, belki Cooper odur.'' diye çıkıp gelmesini bekliyorum.

Uçaklardaki Cooper piminin bilinmeyen hikayesi

COOPER PİMİ

Cooper’a ne olduğunda konusunda hala sayısız teori üretiliyor. Gerçek olan tek şey; Cooper’ı 1971’den bu yana kimse görmedi. Hatta o günden sonra kapıların uçuşta açılmasını engelleyen bir pim takıldı, ismine de hava korsanın adı verildi; Cooper pimi.

Uçaklardaki Cooper piminin bilinmeyen hikayesi

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