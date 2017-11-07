Uçakta aldatıldığını öğrenince ortalığı birbirine kattı

Katar Havayollarına ait uçakta adı açıklanmayan kadın yolcu, uyuyan kocasının parmağını kullanarak, parmak iziyle açılan telefonuna ulaştı. Telefonu karıştırırken eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen kadın eşine vurmaya başladı.

KADIN SAKİNLEŞMEYİNCE UÇAK İNİŞ YAPTI

Times gazetesinde yer alan habere göre, görevlilerinin kadını sakinleştirememesi ve durumun kontrolden çıkması üzerine, pilot Hindistan'ın güneyindeki Chennai kentine zorunlu iniş yaptı. Çiftin Hindistan vizesi olmadığı için, bu ülkede gözaltı merkezinde tutuldular.

Kadının yatışması sonrasında, Kuala Lumpur üzerinden Katar'a geri giden bir uçağa bindiler.

ÖFKELİ YOLCULARLA BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN YASA TASARISI

Hindistan'daki uçuşlarda öfkeli yolcular giderek büyüyen bir sorun ve bu sorunla başa çıkabilmek için yeni bir yasa tasarısı gündemde.