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Uçakta cam kenarına oturmak gribe engel oluyor

ABD'li bilim insanları uçak yolcularının gribe yakalanmaması için cam kenarında oturması gerektiğini belirledi.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 09:20..
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Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırma sonuçlarıyla oldukça şaşırttı.

Uçakta cam kenarına oturmak gribe engel oluyor

GRİPTEN KORUYOR

Yayınlanan bu makalede Amerikalı bilim insanları; uçakta yolculuk yapmakla ilgili değerli bilgiler paylaştı. Araştırmaya göre cam kenarında yolculuk yapmak kişiyi gripten koruyor.

Uçakta bulunan gripli bir yolcu, çevresinde bulunan 11 kişiye bu hastalığı taşıyabiliyor. Ancak cam kenarında oturanların bu hastalığa yakalanma riski neredeyse sıfır.

Uçakta cam kenarına oturmak gribe engel oluyor

DİĞER YOLCULARLA DAHA AZ TEMAS EDİYORLAR

Araştırmada ise bunun nedeni açıkça belirtilmiş. Cam kenarında oturanlar; koridora daha uzak oldukları, daha az ayağa kalkıp uçak içinde dolaştıkları ve diğer yolcularla daha az temas etmeleri nedeniyle gribe yakalanmıyorlar.

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