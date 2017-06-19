Uçakta doğan bebeğe ömür boyu bedava bilet verildi

Suudi Arabistan'ın Dammam kentinden Koçi'ye giden Jet Airway'e ait bir uçakta hiç beklenmedik bir an yaşandı.

MUMBAİ'YE İNDİ

Bebek; ebelik eğitimi olan Mini Wilson adlı hostesin yardımıyla 10.688 metre yüksekteyken doğdu.

Boeing 737 tipi uçak, bebeğin doğumuyla birlikte acil iniş yaparak Mumbai'ye vardı.

BEBEĞE ÖMÜR BOYU BİLET VERDİ

Bu havayolu şirketinde meydana gelen ilk doğum olduğu için şirket, bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet vereceğini açıkladı.

28 HAFTADAN SONRA İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Birçok havayolu şirketi, 36 haftaya kadar hamililiklerde anne adaylarına uçuş izni veriyor. Ancak 28 haftadan sonra doktor onayı gerekiyor.

THY UÇAĞINDA DA BİR BEBEK DOĞMUŞTU

7 Nisan'da Konakri-Ouagadougou-İstanbul seferini yapan bir THY uçağında da, Gineli bir kadın, bu konuda eğitim alan kabin ekibinin yardımıyla bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.