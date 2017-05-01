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Uçakta elektronik cihaz yasağına HAVELSAN el attı

Elektronik cihaz yasağının ardından, HAVELSAN ve THY teknik, yolculara yönelik eğlence sistemleri için yazılım çalışmaları başlattı.

01.05.2017 - 12:56
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HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD ve İngiltere tarafından getirilen elektronik cihaz yasağının ardından, HAVELSAN ve THY Teknik tarafından geliştirilen kabin içi eğlence sisteminin kapasite ve yeteneklerinin artırılmasını talep ettiğini belirterek, "THY Teknik ile ortak ürettiğimiz ürünümüzün talebe yönelik yazılım çalışmalarını başlattık." dedi.

"EĞLENCE İÇERİKLERİNİN YÜKLÜ OLDUĞU TABLET DAĞITTIK"

THY'nın kablosuz ve tablet tabanlı eğlence sistemlerine ağırlık verdiğini söyleyen Atalay, elektronik cihaz yasağı öncesinde THY'ye uçaklarda yolculara dağıtılmak üzere 900 kabin içi eğlence içeriklerinin yüklü olduğu tablet teslim ettiklerini anlattı.

"KONSEPT SATIŞI PEŞİNDEYİZ"

THY'ye eğlence sistemleri üretimi konusunda HAVELSAN sistemlerinin hem fiyat hem müşteri ihtiyacının karşılanması hem de teknoloji açısından ciddi bir avantaj sağladıklarını ifade eden Atalay, "Ürün satmak yerine konsept satışı peşindeyiz." diye konuştu.

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