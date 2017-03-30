Uçakta hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şubesi ekipleri, F.Ö'nün, uçakla İstanbul'dan İzmir'e geldiği sırada içinde bin 220 dolar ile 750 avro bulunan cüzdanının çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
YOLCU SALONUNA ATTI
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çalınan cüzdanı yolcu salonuna attığını tespit etti. Ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheliyi havalimanında yakaladı.
BULGARİSTAN UYRUKLU
Bulgaristan uyruklu olduğu tespit edilen I.I.D'nin üst aramasında yolcuya ait para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.