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Uçakta müzik dinleyen kadının pilli kulaklığı patladı

Havada yolculuk sırasında patlayan ve yaşamsal tehlike oluşturan teknolojik aygıtlara pilli kulaklıklar da katıldı.

15.03.2017 - 09:28
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Pekin’den Melbourne’e giderken uçakta kablosuz pilli kulaklık ile müzik dinleyen kadın bir yolcu, kulaklığın patlaması ve alev alması sonucu yanıklar ve is içinde kaldı.

YÜZÜNDE, KULAKLARINDA VE ELLERİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Olay sonrası ismi açıklanmayan Avustralyalı kadın yolcunun yüzünde, kulaklarında ve ellerinde yanıklar oluştu.

"BİR SICAKLIK DUYDUM, YÜZÜMDE BİR PATLAMA HİSSETTİM"

Avustralya Ulaşım Güvenliği Başkanlığı, uçakta uyurken müzik dinleyen yolcunun, "Müzik dinlerken bir sıcaklık duydum, biraz ters dönmeye çalıştığımda da kulaklarımda ve yüzümde bir patlama hissettim. Elimi yüzüme atınca kulaklık boynuma doğru kaydı. Elimle çekip yere attım, çok sıcaktı ve alevlenmeye başlamıştı" dediğini aktardı.

Uçakta müzik dinleyen kadının pilli kulaklığı patladı

Yolcunun olay anından hemen sonra çekilen fotoğrafını da paylaşan Avustralya Ulaşım Güvenliği Başkanlığı, ilk kez bir kulaklık yüzünden oluşan bir sorunla karşılaştıklarını açıkladı.

Uçakta müzik dinleyen kadının pilli kulaklığı patladı

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